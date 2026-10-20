ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ 9 ಮಂದಿ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಂಬಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಮೇತ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಅಪರಿಚಿತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ (Google Maps) ತೋರಿಸುವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಸಂಚಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 9 ಮಂದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಪ್ ನಂಬಿ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಾರು ಸಮೇತ ಆಳವಾದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಡಿದಾದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಚಲಿಸಿದ ಕಾರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸನೂರು ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕಿರಿದಾದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಾಡಾನೆಗಳ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ:
ಕಾರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕಾಡು ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊರಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಖಚಿತವೆಂದು ಅರಿತ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಕಾರಿನ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೇ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ 112 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಒಂಬತ್ತೂ ಮಂದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ನಂಬಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಅಪರಿಚಿತ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.