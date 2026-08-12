ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ 'ಜೆಪ್ಟೋ' ಗೋದಾಮು ಮತ್ತು 'ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್' ಅನ್ನು ಸೀಲ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಾರಣ 'ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.12): ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೊರತೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 'ಜೆಪ್ಟೋ' (Zepto), 'ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್' (Blinkit) ಹಾಗೂ 'ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್' ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಟೋ ಗೋದಾಮು, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೀಲ್ಡೌನ್!
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೆಪ್ಟೋ (Nippon Express ವಿಭಾಗ) ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಅತ್ಯಂತ ಕೊಳಕಾಗಿರುವುದು, ತಪ್ಪು ಲೇಬಲಿಂಗ್ (Misbranding) ಹಾಗೂ 2006ರ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಜೆಪ್ಟೋ ಗೋದಾಮನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗರಾಜಪುರದಲ್ಲಿರುವ 'ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್'ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸೀಲ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದೆರಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಳೆಕಾಳು, ಅರಿಶಿನ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ (Lab Test) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೆಪ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರರ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ:
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ (Routine Food Safety Inspection) ಭಾಗವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು (High Standards of Food Safety and Hygiene) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಜೆಪ್ಟೋ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ಗೆ 'ಜಿರಳೆ' ಶಾಕ್ – ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾನತು!
ಇತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನ ಮಲಾಡ್ (ವೆಸ್ಟ್) ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಫ್ಡಿಎ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋದಾಮಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜಿರಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ (Cockroach Infestation), ಕಬ್ಬಿನ ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ (Expired) ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗಂಭೀರ ಲೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಹದಾರಿಯನ್ನು (Licence) ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.