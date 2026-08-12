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- ಜೆಪ್ಟೋ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಹೈಪರ್ಪ್ಯೂರ್' ಗೋದಾಮು ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ! 146 kg ಚಿಕನ್ ಸೇರಿ 40 ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಜಪ್ತಿ!
ಜೆಪ್ಟೋ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಹೈಪರ್ಪ್ಯೂರ್' ಗೋದಾಮು ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ! 146 kg ಚಿಕನ್ ಸೇರಿ 40 ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಜಪ್ತಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಕಲವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಹೈಪರ್ಪ್ಯೂರ್ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, ತಪ್ಪು ಲೇಬಲ್ ಅಕ್ಕಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 40 ಆಹಾರ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.12): ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ 'ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ'ಯ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜೆಪ್ಟೋ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇದೀಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೋಮ್ಯಾಟೋಗೆ ಸೇರಿದ 'ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಹೈಪರ್ಪ್ಯೂರ್' (Zomato Hyperpure) ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಹೈಪರ್ಪ್ಯೂರ್ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ-2006 ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
40 ಆಹಾರ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:
ತಪಾಸಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 40 ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (Samples) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 'ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್' (Legal Samples) ಹಾಗೂ 35 'ಸರ್ವೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್' (Survey Samples) ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ (Lab) ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಪ್ತಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ (Chicken) – 146 ಕೆಜಿ: ತಯಾರಕರ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ (FSSAI) ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Garlic) – 40 ಕೆಜಿ: ಯಾವುದೇ ತಯಾರಕರ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುದ್ರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಕಿ (Rice) – 300 ಕೆಜಿ: ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಲೇಬಲಿಂಗ್ (ತಪ್ಪು ಲೇಬಲ್) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ (Dry Fruits) – 20 ಕೆಜಿ: ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ರಾಡಿಶ್ ಪಿಕಲ್ (ಮೂಲಂಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ) – 10 ಕೆಜಿ: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟೆಡ್ (ಶೀತಲೀಕರಣ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಶೇಖರಣಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Masala) – 15 ಕೆಜಿ: ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಸ್ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಹೈಪರ್ಪ್ಯೂರ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ:
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಹೈಪರ್ಪ್ಯೂರ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 40 ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಹೈಪರ್ಪ್ಯೂರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಗರದ ನೂರಾರು ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತರಕಾರಿ, ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.