ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಘು ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಎನ್ಡಿಎಂಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.23): ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಘು ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ 3.0 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ (KSNDMC) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕೆಎಸ್ಎನ್ಡಿಎಂಸಿ ಜಾಲದ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 9:01:59 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಭೂಕಂಪನದ ತರಂಗಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಭೂಕಂಪನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು:
ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು (Epicentre): ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೂಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮೋಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 0.5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ.
ತೀವ್ರತೆ (Magnitude): ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.0
ಆಳ (Depth): ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ
ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷ 59 ಸೆಕೆಂಡ್
ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಭೂಕಂಪನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅದುರಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ: KSNDMC ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ, 'ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ (Low Seismic Intensity). ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಶಾಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.