ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 25 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ನಗರದ ಒಟ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1.28 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಕೊರತೆ, ಮೆಟ್ರೋ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯು ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದೇ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯೇ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆ ತಜ್ಞರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ
ಜೂನ್ 30, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ 13,519 ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹಳದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳು ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 78,084 ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 86,014 ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 2026 ರ 78,461 ನೋಂದಣಿಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ.
ಈಗ 1.28 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಸಂಚಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲಿನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸರಾಸರಿ 36 ನಿಮಿಷ 9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2025 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಸರಾಸರಿ 168 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಈಗ 1.28 ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ 10 ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ವಾಹನಗಳು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 87 ಲಕ್ಷ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಕಾರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನ
ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನವದೆಹಲಿಯು 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯು 2025-26ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 22 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಲಕ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲು ನಗರದ ಉಪನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಹಂತ 3 ಮತ್ತು ಹಂತ 3A ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಕಡಿಮೆ
ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆ ತಜ್ಞ ಸತ್ಯ ಅರಿಕುತರಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು 10 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಕ್ಷೀಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸುರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಜನರು ನಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿ. ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀದಿ ಗ್ರಿಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಸರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸುರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು, ದರಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.