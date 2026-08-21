ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ರೈಲಿನ ಕಠಿಣ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೈಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ರೈಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಸಕಲೇಶಪುರ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್‌ ನಡುವಿನ ಕಡಿದಾದ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ.

ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತತ ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್‌ ನಡುವಿನ ಘಾಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 13, 17, 18, 19 ಮತ್ತು 20ರಂದು ಸತತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (GM) ಅವರೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಗುರುವಾರ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ರೈಲು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಈ ರೈಲನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದಾರೆ.

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ಘಾಟ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೇಕ್:

ಸಕಲೇಶಪುರ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು 55 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1:50 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತರವಾದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಏರುಗತಿಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಈ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಾದ 'ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್'ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೇಕ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಲೋಕೋಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಬರಲು ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ (ICF) ಘಾಟ್ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ 20 ಬೋಗಿಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೇಕ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟು, ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು 'ಎಇಬಿ' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರೀಕ್ಷೆ:

ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್‌ಡಿಎಸ್‌ಒ (RDSO - Research Designs and Standards Organisation) ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿತ್ತು. ರೈಲಿನ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಚಾಲನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ರೈಲು ನಿಲ್ಲುವ ಅಂತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕ್ : ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೇಗದ ಮಿತಿ: ಘಾಟಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರು (CRS) ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ಈ ವೇಗವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಎಇಬಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.