ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 124 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 80 ರನ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಲಂಕಾ ಕೇವಲ 45 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ನಿಶ್ಶಿನ್ (ಜಪಾನ್): ಜಪಾನ್ನ ಕೋರೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಠಿಣವಾದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 169 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬಳಿಕ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಕೇವಲ 45 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 124 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಕಿಶನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ!
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಲಾ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 38 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಕಿಶನ್, ಕೇವಲ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಜೇಯ 80 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 169 ರನ್ಗಳ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಲು ಕಾರಣರಾದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಸಹನ್ ಅರಾಚಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಾನ್ ರತ್ನಾಯಕೆ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
45 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಲಂಕಾ ಸರೆಂಡರ್!
170 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕರಾರುವಾಕ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಲಂಕಾ ಪಡೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ನೀಡಿದ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ ಪಡೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಮಿಂಚಿದ ಅಕ್ಷರ್, ರವಿ!
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (2/8) ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ ಜಾದೂ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ನೀಡಿ ಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (2/2) ಅವರ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಲಂಕಾ ಪರ ನುವಾನಿಡು ಫೆರ್ನಾಂಡೊ ಗಳಿಸಿದ 15 ರನ್ಗಳೇ ತಂಡದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡ 9.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡು ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.