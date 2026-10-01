ಒಂದೇ PNR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬರದ್ದು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲವಾ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳೆಂದರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಊರುಗಳಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ PNR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ PNR ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬರ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ (Waiting List) ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಒಬ್ಬರ ಟಿಕೆಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ PNR ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆಯೇ?" ಅಥವಾ "ನಾಲ್ವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದೇ?" ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಸಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಸಂಪೂರ್ಣ PNR ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ PNR ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರದ್ದು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ PNR ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಢೀಕೃತ (Confirmed) ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಸೀಟು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಯಮಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಇ-ಟಿಕೆಟ್ (E-Ticket) ನಿಯಮಗಳೇನು?
IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಇ-ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ (Chart Preparation) ನಂತರವೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಟಿಕೆಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದರೆ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ (Auto-Cancelled). ರದ್ದಾದ ಟಿಕೆಟ್ನ ಹಣವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ (Refund). ಆದ್ದರಿಂದ, ಇ-ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದವರ ಜೊತೆ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಾನ್ಯವಾದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (TTE) ಅವರನ್ನು "ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಂತಹವರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಪೂರ್ಣ ದರ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮವೇನು?
ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (PRS) ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಇ-ಟಿಕೆಟ್ಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಒಂದೇ ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ (PNR) ಕೆಲವರದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಕೆಲವರದ್ದು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ಚಾರ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ), TTE ಗೆ ವಿನಂತಿಸಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಸೀಟು ಸಿಗಲೇಬೇಕೆಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರೂಪ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
1. PNR ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ; ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ PNR Status ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ.
2. ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ; ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
3. ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಮಾನ್ಯ; ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಡಿ.
4. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮ; ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ವೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ದಂಡ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಉತ್ತಮ.