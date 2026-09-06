ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ (K H Road) ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಡಬಲ್ ರೋಡ್’ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ‘ಡಬಲ್ ರೋಡ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ (K H Road) ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಡಬಲ್ ರೋಡ್’ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ‘ಡಬಲ್ ರೋಡ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರೀಕರಣದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
ಕೆ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆಗೂ ‘ಡಬಲ್ ರೋಡ್’ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ನಿಂದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಸಾಗುವ ಕೆ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮನಗರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ‘ಡಬಲ್ ರೋಡ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ “ಡಬಲ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.
1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ರೂಪ
ಈ ರಸ್ತೆಯ ‘ಡಬಲ್ ರೋಡ್’ ಹೆಸರು 1950ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೇಜ್ವೇಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಂಗಲೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ತೋಟಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದಿನಂತೆ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ, ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಜಯನಗರ ಬೆಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಹತ್ವ
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಯನಗರದಂತಹ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಮೀನುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರತೊಡಗಿತು ಎಂದು ಹಳೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದರು!
ಡಬಲ್ ರೋಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೂ ಇದೆ. 1961ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಎಳೆಯುವ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ನೆನಪನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗಣ್ಯರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯುಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ರಸ್ತೆ, ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬಂಗಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ನಗರದ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.