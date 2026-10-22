ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,892.5 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,892.5 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡದ ಕಲಾವಿದ ಅಮರ್ ಕಾಳೆ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿಶಿನ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರ!
2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಕಾಳೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 175.82 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1,892.5 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅವರು ಸುಮಾರು 6 ಕೆ.ಜಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 5 ಕೆ.ಜಿ. ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಅರಿಶಿನದ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಪಟವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಮರ್ ಕಾಳೆ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ 2026ರ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಅಮರ್ ಕಾಳೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಹಂಪಿಯ ಈ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಪಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
“ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ” ಎಂದು ಅಮರ್ ಕಾಳೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರ ರಚನೆಯ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೂಡ ಅವರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ; ಬಾಲ್ಯದ ಹವ್ಯಾಸವೇ ವೃತ್ತಿಯಾಯಿತು
ಅಮರ್ ಕಾಳೆ ಅವರ ಕಲಾ ಪಯಣದ ಹಿಂದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯೂ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅಮರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಬಣ್ಣಗಳು, ಕುಂಚಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳೂ ಬರತೊಡಗಿದವು.
ಆದರೆ ಅಮರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಲು ಮುಂದಾದರು. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಲಾ ತರಬೇತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿತ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದಲ್ಲ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಅಮರ್ ಕಾಳೆ ಅವರ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2021: ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 98 ಕೈಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026: ಬಾಯಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 112.36 ಚದರ ಮೀಟರ್ (1,209.43 ಚದರ ಅಡಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೃಹತ್ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚಿಸಿದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದರು.
ಜನವರಿ 2026: ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ 1,892.5 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಸಾಲೆ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
2018ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದಾಗ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂದು ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಸೆ ಅಮರ್ ಕಾಳೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ; ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಕಲಾವಿದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.