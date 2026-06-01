ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಫುಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ನೇರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸೇವೆಯು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಫುಕೆಟ್ನ ಸುಂದರ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಫುಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' (Air India Express) ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಫುಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು (Direct Flight Service) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಮಾನವು ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರನ್-ವೇ ನಿಂದ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಆಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಫುಕೆಟ್ ನಗರವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಕಡಲತೀರಗಳು (Beaches), ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ರಾತ್ರಿಜೀವನ (Nightlife), ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಫುಕೆಟ್ ನಗರವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಈ ಹೊಸ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯು ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಸುಂದರ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ದೈನಂದಿನ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಫುಕೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ
ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಸೋಮವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಫುಕೆಟ್ಗೆ ವಿಮಾನಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಕೆಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಿಂದ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ (South East Asia) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ (Middle East) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಈ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ! ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ (Hub) ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ 31 ಪ್ರಮುಖ ದೇಶೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ 8 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಪಿನಾಕಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ' (Airline of the Year) ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 'ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ 'ದೇಶೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' (Domestic Connectivity Award) ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆತಿಥ್ಯದ ಮೆರುಗು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಏರ್ಲೈನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನೂತನ ಅಭಿಯಾನವಾದ 'ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಾಲಿ ಬಾತ್ ಹೈ' (Express Waali Baat Hai) ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ 'ಗೌರ್ಮೈರ್' (Gourmair) ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಆತಿಥ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಬೆಂಗಳೂರು-ಫುಕೆಟ್ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.