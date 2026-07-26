ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಸ ಮತ್ತು ಹೂಳಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 80 ಅಡಿ ಆಳ, 53 ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗದಂತಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯೊಂದು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಸ, ಮಣ್ಣು, ಹೂಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದಡಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸಾಸಕ್ತರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿ:
ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಚವೀರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (NSS) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ ಕಸ, ಹೂಳು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಶ್ರಮದ ನಂತರ ಬಾವಿಯ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಗೋಚರಿಸಿತು.
53 ಮೆಟ್ಟಿಲು, 80 ಅಡಿ ಆಳ... ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ರಚನೆ!
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿ ಸುಮಾರು 80 ಅಡಿ ಆಳವಿದ್ದು, ಅದರೊಳಗೆ ಇಳಿಯಲು 53 ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಾವಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು, ಕಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಆಕಾರ!
ಡ್ರೋನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಶಿವಲಿಂಗದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ:
ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾವಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಮರಾಠಾ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿರದೆ, ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದವು.
ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಪಾತ್ರ ಮಾದರಿ..!
ಈ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ..!
ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.