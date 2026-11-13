ಒಎನ್ಜಿಸಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಎಂಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 30ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ 48,000 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಗಮ Oil and Natural Gas Corporation-ONGCಯಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ 2026ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 48,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 30 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅರ್ಹತೆ ಏನು
- ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, MBBS, MBA ಹಾಗೂ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೂಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.60 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ 6.0 CGPA ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
- SC, ST, OBC ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ನಿಯಮಿತ ಪದವಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ನ 1 ನೇ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ/ಭೂಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಎಂಬಿಎಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ 1 ನೇ ವರ್ಷದವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
- ಎಐಸಿಟಿಇ/ಎಂಸಿಐ/ಯುಜಿಸಿ/ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಘ/ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಗಳು/ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು
- 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ಗಾಗಿ) ಅಥವಾ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ (ಭೂವಿಜ್ಞಾನ/ಭೂಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಾಗಿ) ಕನಿಷ್ಠ 60% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 10-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6.0 ಸಿಜಿಪಿಎ/ಒಜಿಪಿಎ ಪಡೆದಿರಬೇಕು
- ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಂತೆ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು
- ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು:
- ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
-ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
-ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
-ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು
ದಾಖಲೆಗಳು ಏನು?
- ಹಿಂದಿ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿ (SC/ST/OBC ಮಾತ್ರ)
- ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
- 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು)
- ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ (MBA/ಭೂವಿಜ್ಞಾನ/ಭೂಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು)
- ಹಿಂದಿ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿ
- ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಗದಿತ ECS ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು
- PAN ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ, ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿನಾಂಕ
- ಕಾಲೇಜು/ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
- ಕಾಲೇಜು/ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವೇಶ ರಶೀದಿ
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆ
- NSP OTR ಸಂಖ್ಯೆ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
ONGC Merit Scholarship ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
https://www.b4s.in/pjvi/ONGM1