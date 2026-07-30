ಭಾರತದ ನೂತನ 'ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ, 2019'ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 7ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡವರ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.30): ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ನೂತನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಯಾದ 'ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ, 2019' (Code on Wages, 2019) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 7ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವೇತನ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸಮಯದೊಳಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವೇತನ ಪಾವತಿಯ ಸಮಯದ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 7 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮೊದಲು ವೇತನ ಸಿಗಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಹಾಗೂ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವೇತನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನೌಕರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿ ವಜಾಗೊಂಡ ಎರಡು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
'ವೇತನ'ದ (Wages) ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಈ 'ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ'ಯ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳಾದ್ಯಂತ 'ವೇತನ' ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಏಕರೂಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ವೇತನ, ಬೋನಸ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ವಂತಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ನಡುವಿನ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ (Compensation) ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಲವಾದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ
ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೇತನ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ನೂತನ ನಿಯಮ ನೌಕರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆಯ ಭಾಗ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ತಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ (Labor Codes) 'ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ'ಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಹಲವು ವೇತನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.