ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಯೊಬ್ಬರು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳದ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ, HR ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು "ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ನೀಡುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (HR) ನೇಮಕಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ Reddit ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. r/IndianWorkplace ಎಂಬ ಸಬ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ “ಈಗ ಯಾರಾದರೂ HR ಆಗಬಹುದೇ?” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮತ್ತು HR ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ವೇತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಾತುಕತೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು, “ನೀವು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ನೀಡುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ” ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ “ಆ ಮಟ್ಟದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ” ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯವಿದೆಯೇ? ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“FACT TALK” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ ನೇಮಕಾತಿದಾರ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು “FACT TALK” ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ತರದಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, “ಶಿವ್, ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು HR ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು,” ಎಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ, ನೇಮಕಾತಿದಾರರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. “ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ,” ಎಂದು ಅವರು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು “ಒಳ್ಳೆಯದು” ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, “ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ” ಎಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಬ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರಭರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಸಂಬಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಧಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣದ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಇಂತಹ ಸಂವಹನವು ಕಂಪನಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ನೇಮಕಾತಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಸಹಜ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವು ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ನೇಮಕಾತಿದಾರನೂ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.