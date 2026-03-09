ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಾ ಕುಮಾರ್, ಐಬಿಎಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶಾಂತಿ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಹಾಸಚಿವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಖಕರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವರು ದೇಶಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾಂತಿರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಹಾಸಚಿವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬಾಲ್ಯ
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸ್ವಾತಿಯ ತಂದೆ ಐಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಓದು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಮಂದಿಯ ಜೊತೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಂತರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯೂ ಹೋರೈಜನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ 2016ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಐಬಿಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಯಾವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಜೀವನ ಬದಲಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಐಬಿಎಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ (SSB) ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಾತಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಂತವು — ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಸೇವೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾತ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸ್ವಾತಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. “ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೇನೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದವು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಧರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಿಷನ್
ಸ್ವಾತಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕ ಸಂವಹನ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್ನ ಮಲಾಕಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶಾಂತಿ ಮಿಷನ್ (UNMISS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಾರ್ಧದ ಕಾಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಅಪಹರಣೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗಿನವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಷಾ ಅಡಚಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಕಿಟ್ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಹಾಸಚಿವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಮಲಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಹಾಸಚಿವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಸಂದೇಶ
ಸೇನೆ ಸೇರಿರುವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ; ನಾನು ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ನೋಡಿದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಲಿಂಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಅವರು, “ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವಾತಿ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ವೇಳೆ ನೋಡಲಾಗದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.