AI ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Goldman Sachs ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
AI ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ?
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಥವಾ AI ಈಗ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ AIಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು!
Goldman Sachsನ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆವಿನ್ ಸ್ನೀಡರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯ್ದು ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿನದಿಂದಲೇ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಜೂನಿಯರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಲವು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನಾಗಲಿದೆ?
ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗಿರುವ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ನೀಡರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೊದಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ AI ಇದೇ ಕೆಲಸಗಳ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಹಳೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. AI ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್ಲೈನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೂ ಪರಿಣಾಮ?
AI ಕೇವಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಡೇಟಾ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೊಸ ಪದವೀಧರರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇದರರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಲ್ಲ. Goldman Sachsನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ AI ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬದಲು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. AI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯ
AI ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಂವಹನದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ AI ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ AI ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುವವರೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.