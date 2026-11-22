ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ನಡೆಸಿದ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ OMR ಮುದ್ರಣ ದೋಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಪಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಕ ನೀಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.22): ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ (ಪಿಯು) ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಎಂಆರ್ (OMR) ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
KEA ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಪಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು, ಈ ಕುರಿತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
OMR ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೋಷವೇನು?
ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ OMR ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. OMR ಶೀಟ್ನ ಎರಡನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 25ರಿಂದ 50ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 26 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಗುರುತಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ವೃತ್ತಗಳ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ 25 ಇತ್ತು. ಈ ಮುದ್ರಣ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ 26ರಿಂದ 50ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮೀರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಕ್ಷೇಪ
ಕೇವಲ OMR ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೋಪ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನೂ ಎ.ಪಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಗ್ರಹಗಳು:
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಎ.ಪಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು: ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಪೂರ್ಣ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಕ ನೀಡುವುದು: ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ 26ರಿಂದ 50ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: OMR ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಮುದ್ರಣ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು KEA ಈ ಕುರಿತು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.