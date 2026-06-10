ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ರಾತ್ರಿಯ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ.
ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಜೇಬಿನ ಅಳತೆ ನೋಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಿರಕ್ಪುರದ ಈ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾದಿದ್ದ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ರಾತ್ರಿಯ ಮೋಜಿನ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಕಳೆದಿದ್ದ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ತನಗೆ 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದ ಸ್ನೇಹಿತರು:
ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಈ ವಾಗ್ವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪೊಲೀಸರ ಎಂಟ್ರಿ:
ಪಾವತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಜಗಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೂ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 'ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆ ಕೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 'ಇದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪಾಠ' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಿರಕ್ಪುರದ ಈ 'ದುಬಾರಿ' ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.