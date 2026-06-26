ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಯೋರಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ಜೂ.26): ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವರು, ಈಗ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ (SIT) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಾಗಿ 8 ಮಂದಿ ಬಂಧನವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಡಿಯೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ₹456 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ 106 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
'ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಕೊಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ'
ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆದಕಿದ ಯೋಗಿ, "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ದಂಡನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 'ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವವರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿ, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ ಹೆಸರೆತ್ತಿದರೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!" ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು, "ಇದೇ ಜನರು ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಕನ್ವರ್ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆನಪಿಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಇಂತಹ ಜನರು ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರಾಮಭಕ್ತರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ (SIT) ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಸ್ಐಟಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಉಲ್ಲೇಖ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನೂ ಯೋಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. "ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮಹಾಶಯರೊಬ್ಬರು (ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್) ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ದೆಹಲಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಧಾಮ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ದೆಹಲಿಯೂ ಮಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
'ಮೊಹರಂ ವೇಳೆ ಶಾಂತಿ; ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ 7 ತಲೆಮಾರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!'
ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಇಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವಿದ್ದರೂ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. "ಇಂದು ಮೊಹರಂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಅಶಾಂತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಥವಾ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಕಾಡಲಿವೆ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಏನಿದು ರಾಮಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಹಗರಣದ ಆರೋಪ?
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮಾಜಿ ಎಸ್ಪಿ ಶಾಸಕ ಪವನ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹7 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು (SIT) ರಚಿಸಿತ್ತು.
ಎಸ್ಐಟಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಮೊದಲ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 ಮತ್ತು 3(5) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಕಲ್ಪ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಲವಕುಶ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಅವಿನಾಶ್ ಶುಕ್ಲಾ, ತಿನ್ನು ಯಾದವ್, ಮನೀಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 'ಶೂನ್ಯ ಸಹನೆ' (Zero-tolerance) ನೀತಿಯಡಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.