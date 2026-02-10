ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಬಾಬರಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮದ್ರೋಹಿ'ಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.10): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಬರಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯದ ದಿನ ಕೂಡ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಾಬಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು, ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ನಾವು ರಾಮಲಲ್ಲಾಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವು ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. "ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗ ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 'ರಾಮದ್ರೋಹಿ'ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. 'ರಾಮಭಕ್ತರ' ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಬಾಬ್ರಿ ರಚನೆಯ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಆ ದಿನ ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜಗತ್ತು ಕೊನೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಮಾರ್ಗವು ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕನಸು ಎಂದಿಗೂ ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಜನರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, ಕೆಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸನಾತನದ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಇತರರು ಅಂತಹ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
2017ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಯುಪಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ
2017 ರ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಯೋಗಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಆಗ ಗಲಭೆಗಳು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂಗಳು ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.