ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ (Xylazine) ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಅರಿವಳಿಕೆ ಔಷಧ. ಈಗ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫೆಂಟನಿಲ್ನಂತಹ ನಶೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಓವರ್ಡೋಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ (Xylazine) ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಔಷಧ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಂಡೀಗಢದ ಸೆಕ್ಟರ್ 33Bಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ವರ್ತನೆಗೆ 'ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು, ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಬಳಕೆಯು ಓವರ್ಡೋಸ್ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ 'ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್' ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಡ್ರಗ್ ಜನರನ್ನು 'ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್'ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯವೇ ಹೊರತು ಅಲೌಕಿಕವಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯ. ಇದು ಓವರ್ಡೋಸ್ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?
ಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, 1962ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಪಶುವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು, ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಔಷಧವು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರವ್ಯೂಹದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಕೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.
ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದಲ್ಲಿ ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅನೇಕ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಫೆಂಟನಿಲ್ನಂತಹ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಕೊಕೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
2015ರಿಂದ ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ 'ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್' ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ?
ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೀರುವ ಭಯಾನಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 'ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾರೆ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಜೀವವಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗದ ಹುಣ್ಣುಗಳು, ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಗಾಯಗಳು ಹರಡಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು ಎಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಈ ಡ್ರಗ್ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಗಾಯಗಳು ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ದೇಹದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ:
ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟ: ಇದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಮೆದುಳು: ಇದು ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳು: ಇದು ಗಾಯಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ: ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಹಾನಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರಕ ಮಿಶ್ರಣ
ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಅನ್ನು ಫೆಂಟನಿಲ್ನಂತಹ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಓವರ್ಡೋಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕವೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಓವರ್ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಬಳಸುವ ನಲಾಕ್ಸೋನ್ (naloxone) ಎಂಬ ಔಷಧ ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆತಂಕ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಓವರ್ಡೋಸ್ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಫೆಂಟನಿಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಈ ಡ್ರಗ್ನದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು 'ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಓವರ್ಡೋಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡಬಹುದೆಂಬ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನೈಜ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ
ವರದಿಯಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ:
ಯುಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಮತ್ತು ಫೆಂಟನಿಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮೂಳೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಡ್ರಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಗಾಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇತರ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು. ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಹಲವಾರು ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಈಗ ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಬೆಂಜೊಡಿಯಜೆಪೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ತಾವು ಈ ಡ್ರಗ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ?
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಸ್ತುವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆರಾಯಿನ್ನಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಅಕ್ರಮ ಡ್ರಗ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು
ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಓವರ್ಡೋಸ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದಿತ ಔಷಧವಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳೂ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಲಾಕ್ಸೋನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಓವರ್ಡೋಸ್ನ ಮಾದಕವಸ್ತು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ
ಕ್ಸೈಲಾಝಿನ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಡ್ರಗ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಗಾ, ಅದರ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು, ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ಡ್ರಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
