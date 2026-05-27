2024ರ ಪುಣೆ ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ತಿರುಚಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತನ ತಂದೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ಗೆ ಇದೀಗ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆತನ ಕುಟುಂಬ ನೋಟಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಿಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಬರಿಯ ಅಪಘಾತವಲ್ಲ. ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಣ್ಣೀರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಮದದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಂತ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬಾತನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗ. ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬಾಲಕ, ಐಷಾರಾಮಿ ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದ. ಈತನ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದದ್ದು ಅನೀಶ್ ಅವಧಿಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಷ್ಟಾ ಎನ್ನುವ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್.
ಅತ್ತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬವಿನ್ನೂ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಇತ್ತ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ 15 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು 300 ಪದಗಳ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶದ ನಂತರ, ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ನಂತರ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ಆತ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಅಪ್ಪ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಆತನ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಅಪಘಾತ ತಾನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪ ಆತನ ಮೇಲಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಈಗ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನೋಟಿನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ
ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕುಟುಂಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1977 ರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡು "ಬಾಂಬೆ ಸೆ ಆಯಾ ಮೇರಾ ದೋಸ್ತ್, ದೋಸ್ತ್ ಕೋ ಸಲಾಮ್ ಕರೋ" ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಹಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಾರೆ.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನು?
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 22 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿತು.
ಹಣಕ್ಕೇ ಬೆಲೆ!
ಶಿವಸೇನೆಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಅವನತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹಣವು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಕುಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರು ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.