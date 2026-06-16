ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರೈತರೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಾದ ಜಪಾನ್‌ನ ಮಿಯಾಝಾಕಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಮೊದಲ ಫಸಲನ್ನು ರಾಮಲಲ್ಲಾನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೂರ್ಯನ ಮೊಟ್ಟೆ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ಈ ಮಾವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಜಪಾನ್‌ನ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವು ರಾಮಲಲ್ಲಾನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಸೂರ್ಯನ ಮೊಟ್ಟೆ" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಮಾವನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರೈತ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

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ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಪಾನೀಸ್ ವಿಧವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರೈತ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಮರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಣ್ಣು ಸುಮಾರು 150 ಗ್ರಾಂ ನಿಂದ 300 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಮಾಗಿದ ಮಾವನ್ನು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಮಾವು (ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್), ಆರ್2ಇ2 ಮಾವು (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಚೌಸಾ ಮಾವು ಮತ್ತು ದಸರಾ ಮಾವು ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.

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ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಂತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ದಾಸ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮಾವಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು, ಈ ಹಣ್ಣು ನಿಜವಾಗಿಯೂ "ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಪಾನೀಸ್ ಮಾವಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದ ರೈತ

ಅಂದಹಾಗೆ, ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ತಳಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಮಿಯಾಜಾಕಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾವು ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 'ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಮೇಳ'ದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರಿನ 'ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಫಾರ್ಮ್'ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 5 ರಿಂದ ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 26 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1 ಕೆಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 1,200 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ತೂಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರೈತರು ಇದನ್ನು ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಮಾವು ಪ್ರಿಯರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದೆರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ರೈತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.