ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ತಾಲಿಬ್ ಸಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಫೋನ್ನ ಚಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊ*ಲೆ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
‘ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು’ ಎಂದೇ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಪ್ರಕರಣ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಲಿಬ್ ಅವರ ಸಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಮುಜಫ್ಫರ್ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಮೃತದೇಹ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು?
ತಾಲಿಬ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫೋನ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2ರಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಚಾಟ್ಗಳು, ಕರೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.
ತಾಲಿಬ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ತಾಲಿಬ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಅಮನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು.
ಮೃತದೇಹದ ಫೋಟೋದಲ್ಲೂ ಅನುಮಾನಕಾರಿ ಗುರುತು
ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದ ತಾಲಿಬ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಲಿಬ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಮಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪತಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಡೆದ ಜಗಳದ ಬಳಿಕ ಅಮನ್ನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಸಮಾಧಿಯಿಂದಲೇ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ
ಪೊಲೀಸರು ತಾಲಿಬ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂ ವರದಿ ಸಾವಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಒಂದು ‘ಕಾಣೆಯಾದ’ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅನುಮಾನಗಳು ಸೇರಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೊ*ಲೆ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.