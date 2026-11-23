ತಿರುಪ್ಪರಮ್ಕುಂದ್ರಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ದೀಪಥೂಣ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ನ.23): ಮಧುರೈನ ತಿರುಪ್ಪರಮ್ಕುಂದ್ರಮ್ (Thiruparankundram) ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ದೀಪಥೂಣ್' (Deepathoon - ದೀಪಸ್ತಂಭ) ಬಳಿ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವನ್ನು (Karthigai Deepam) ಹಚ್ಚಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ (Review Petition) ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ: ಈ ವಿವಾದವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ (HR&CE) ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವೇನು?
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ್ ಎಂ. ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು, ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅವಲೋಕನಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ದೀಪಥೂಣ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಹಬ್ಬವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ (ದೇವಸ್ಥಾನಂ) ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯನ್ನು (CISF) ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಾದಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚಿಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ (Uchippillaiyar Temple) ಬಳಿಯಿರುವ ದೀಪ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ (Deepa Mandapam) ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಿತ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ತಂಭವಾದ 'ದೀಪಥೂಣ್'ನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿದೆ.
ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭವು ಹಜರತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಿಕಂದರ್ ಬಾದುಷಾ ಔಲಿಯಾ ದರ್ಗಾದಿಂದ (Hazrat Sultan Sikandar Badhusha Auliya Dargah) ಸುಮಾರು 50 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 24ರ ಆಚರಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿಯು ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜನವರಿ 2027ರಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ' ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ (TVK) ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಇದರ ನಡುವೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೈನಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ (Nainar Nagenthran) ಭಾನುವಾರ ಟಿವಿಕೆ (TVK) ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಡಳಿತವು "ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ" ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು "ವೋಟ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ" ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರನ್, ದೀಪಥೂಣ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ದೀಪಥೂಣ್ (ದೀಪಸ್ತಂಭ) ಬಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆರಳುತ್ತಿದೆ? ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪದ ದಿನದಂದು ತಿರುಪ್ಪರಮ್ಕುಂದ್ರಮ್ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವನ್ನು ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏಕೆ ತರಾತುರಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ? ದೇವಾಲಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ (HR&CE) ಇಲಾಖೆಯು 'ಕಂದರ್ ಬೆಟ್ಟ'ವನ್ನು (Kandhar Hill) 'ಸಿಕಂದರ್ ಬೆಟ್ಟ'ವನ್ನಾಗಿ (Sikandar Hill) ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆಯೇ? ವೋಟ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕೇ?" ಎಂದು ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.