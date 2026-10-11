ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತಿಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸರಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪತಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಊಟ ತಂದ ಪತ್ನಿ; ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದ ಒಂದು ಊಟ!
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿರುವ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿಗಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶಟರ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಳ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಸುಮಾರು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಗೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಮಧುರ ಕ್ಷಣ
ಎಕ್ಸ್ (X) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಭಟ್ (Gnyanad Bhatt) ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ ಧರಿಸಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಹೊರಗೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆಯೂ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪತ್ನಿ ಊಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವ ದೃಶ್ಯವು ಅವರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಚರಣೆಯಿಲ್ಲ, ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಯಿಲ್ಲ. ಪತಿಗಾಗಿ ಊಟ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರಳ ನಡೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ.
‘ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರಿ’
ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಂದೇಶವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. “ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಸಾಲುಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಸರಳ ಪ್ರೀತಿ
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಕೇವಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ; ಅವು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳೂ ಹೌದು ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಕಾಳಜಿಯೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಪತಿಗಾಗಿ ಊಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪತ್ನಿಯ ಈ ನಡೆ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.