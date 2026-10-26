ಮೊಮ್ಮಗ ಶುಭಂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಾಗ ಅಜ್ಜ ಧನರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾವುಕರಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. “ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರು” ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಅಜ್ಜನ ಮಾತುಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿವೆ.
“ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸೇ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಣೋ…” ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಭಾವುಕರಾದ ಅಜ್ಜ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೊಗಳು ನಗು ತರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಾವುಕಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೊ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಅಜ್ಜ ಧನರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಬೇಸರ ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಆರು ದಿನಗಳೇ ಬಹಳ ದೂರ!
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಜ್ಜ, ತಕ್ಷಣವೇ ವಾರದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಕಳೆದ ಮೇಲೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಆರು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು, ಮೊಮ್ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಶುಭಂ, ತಾನು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ವಿಡಿಯೊದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
“ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರು” ಎಂದು ಕಾಳಜಿಯ ಮಾತು
ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಅಜ್ಜ ಆತನ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸವರಿ, ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಗನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಅಜ್ಜನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವವಾಗುವುದೂ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊಮ್ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಬಳಸಲು ಬೇಕಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೊಮ್ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ನೆನಪಾದ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ
ಶುಭಂ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಧನರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಶುಭಂ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನೆನಪಿಸುವ ವಿಡಿಯೊ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ದೂರ ಹೋಗುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅಜ್ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೊ, ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ; ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.