ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ನಗುವಾಗ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಯಂತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮಖ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನ ನಿಖರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನಗದೇ ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಸಂಬಂಧಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆನ್ನೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಅಗಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಯಂತ್ರವು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಗುವ ಮುಖದ ಬದಲಿಗೆ, ಸ್ಥಿರ ಮುಖ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಪರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು 'ಸಂಖ್ಯೆಗಳು' ಮತ್ತು 'ಮಾದರಿಗಳನ್ನು' ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾದರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಏಕರೂಪದ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಗುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಗು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಶಾಂತ ಮುಖಗಳು' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಗುವ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಇ-ಗೇಟ್ಗಳು' ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿಯಮ
ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಮುಖಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕೂದಲು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗುವುದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸ್ವರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಟಸ್ಥ ಮುಖವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.