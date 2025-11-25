ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬರಲಿವೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ... ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ 10 ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
baba vanga predictions for 2026 war natura disaster global economic crisis ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 2026 ರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 10 ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ, ವಿಪತ್ತು
ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇಡೀ ಖಂಡದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ, ಭೂಕಂಪ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
AI ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬರಲಿವೆ
AI ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ, AI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರುತ್ತದೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು, ದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ಆ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ.
ರಷ್ಯಾ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಲಿದೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು, ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವದ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ.
ಚಿನ್ನ, ಹವಾಮಾನ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರು ಅದು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 2026 ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ, ಬರ, ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನದಂತಹ ಪರಿಸರ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜಕೀಯ , ವಲಸೆ
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಲಸೆ: 2026 ರಲ್ಲಿ ವಲಸೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.