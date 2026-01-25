Republic day 2026: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಕೈಬರಹದ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಧಿ. ನವದೆಹಲಿಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲ ತುಂಬಿದ ವಿಶೇಷ ಗಾಜಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಸೆದಿರುವ ಏಕೈಕ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನುಗಳ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ. 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕೂಚಿಯಾದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ.
ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇತಿಹಾಸ: ಇದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಕೈಬರಹದ ಕಲೆ!
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸಿಲ್ಲ. ಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಬಿಹಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಜಾಡಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಇಟಾಲಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಬೇಕೆಂಬ ಪುಟ್ಟ ಆಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪುಟ ಪುಟಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವ
ಸಂವಿಧಾನದ 251 ಪುಟಗಳು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ನಂದಲಾಲ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಪ್ರತಿ ಪುಟವನ್ನೂ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವು ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೇ? ಸಂವಿಧಾನದ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಎರಡೂ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾಲದ ಏಟು ಬೀಳದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
284 ಗಣ್ಯರ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮರ ದಾಖಲೆ
ಚರ್ಮಕಾಗದದ (Parchment Paper) ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾದ ಈ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ 284 ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲ ಸಹಿಗಳಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಸಹಿಗಳಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ನಾಯಕರು ನೀಡಿದ ಅಖಂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಗದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಈ ಪೇಪರ್ಗಳು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಉಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲದ ಭದ್ರಕೋಟೆ: ಶಾಯಿ ಅಳಿಸದಂತೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ!
ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಶಾಯಿ ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 'ಹೀಲಿಯಂ' ಅನಿಲ ತುಂಬಿದ ವಿಶೇಷ ಪಾರದರ್ಶಕ ಗಾಜಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಒಂದು ಜಡ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಹತ್ತದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ
ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸದಾ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ 'ಆತ್ಮ'ವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.