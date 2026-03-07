ahul Gandhi Kerala Visit ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಇಂದು ಶಿವಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುದೇವ ಸಮಾಧಿಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಶಿವಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಅವರು, ಗುರುದೇವ ಸಮಾಧಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 'ಗುರು-ಗಾಂಧಿ ಸಮಾಗಮ'ದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಇಡುಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಿವಗಿರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ಅವರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30ಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನೋಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ನಡೆಸಿದ 'ಯಾತ್ರೆ'ಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ರಾಹುಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತರಿಕಂಡಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ನ ಆಜಾದ್ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ವಟ್ಟಿಯೂರ್ಕಾವು ಮತ್ತು ನೇಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯುಡಿಎಫ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಪುತರಿಕಂಡಂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು 'ಗ್ಯಾರಂಟಿ'ಗಳನ್ನು (ಖಾತರಿಗಳನ್ನು) ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಈ ಯಾತ್ರೆ, ಕೇರಳದ ಹಲವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಈಗ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.