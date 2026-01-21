77th Republic Day 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಷಣದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೂ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
77th Republic Day: 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಷಣದ ಮಾದರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ ದಿನವೇ ಜನವರಿ 26. ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವನ್ನು ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಲು ಈ ದಿನದ ಭಾಷಣಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಪುಟ್ಟ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ: ಸರಳವಾದ ಭಾಷಣ
ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು:
'ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ಜನವರಿ 26, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಜೈ ಹಿಂದ್!
ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ನುಡಿಗಳು
6 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಣವು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಿರಬೇಕು:
'1947ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳ ಭೇದ ಮರೆತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ'
ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ದೀಕ್ಷೆ!
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಘಳಿಗೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿತು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷಣದ ತುಣುಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
Sample 1: Respected teachers and friends, today we celebrate the 77th Republic Day. It is the day when our Constitution came into force in 1950. Let us remember the sacrifices of our freedom fighters and promise to contribute to India's progress. Happy Republic Day!
Sample 2: On this historic day, India became a Sovereign, Democratic, and Republic nation. Our Constitution guarantees equality and justice to all. Let us pledge to be responsible citizens and uphold the values of our great nation. Jai Hind!
ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಿವಿಮಾತುಗಳು
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ಭಾಷೆ ಸರಳವಾಗಿರಲಿ. ಕೇವಲ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಸದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳಿರಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ ಇರಲಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನೈಜ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.