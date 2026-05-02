ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮರುಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ರಾಹತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಗೆ, ಇವಿಎಂ ಗುಂಡಿಗೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಮೇ.2): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು 15 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಮರುಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗ್ರಾಹತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ವ್ಯಾಪಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಆಯೋಗವು ಮರುಮತದಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಮರುಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೂತ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಮಗ್ರಾಹತ್ ಪಶ್ಚಿಮ (11 ಬೂತ್ಗಳು):
- ಬೂತ್ ನಂ 46: ಉತ್ತರ ಯಿಯರ್ಪುರ ಎಫ್.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
- ಬೂತ್ ನಂ 126 ಮತ್ತು 127: ನಜ್ರಾ ಎಫ್.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 2
- ಬೂತ್ ನಂ 128: ದೇವಲ ಎಫ್.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
- ಬೂತ್ ನಂ 142: ಘೋಷ ನಯಾಪಾರ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈ ಮದ್ರಸಾ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
- ಬೂತ್ ನಂ 214 ಮತ್ತು 215: ಏಕತಾರಾ ಮಲಯ ಎಫ್.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 2
- ಬೂತ್ ನಂ 216: ಏಕತಾರಾ ಮಲಯ ಧೋರಾ ಎಫ್.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
- ಬೂತ್ ನಂ 230, 231 ಮತ್ತು 232: ಬಹಿರ್ಪುಯ ಕುರ್ಕುರಿಯ ಎಫ್.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2 ಮತ್ತು 3
ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ (4 ಬೂತ್ಗಳು)
- ಬೂತ್ ನಂ 117: ಬಗ್ದಾ ಜೂನಿಯರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್
- ಬೂತ್ ನಂ 179: ಚಂದ್ರ ಎಫ್.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
- ಬೂತ್ ನಂ 194: ಹರಿದೇವ್ಪುರ ಎಫ್.ಪಿ ಶಾಲೆ
- ಬೂತ್ ನಂ 243: ರಾಯನಗರ ಎಫ್.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ಇವಿಎಂ ಗುಂಡಿಗೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪ!
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಾದರಿ"ಯ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಟೇಪ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಮತದಾರರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅವರು, ಫಾಲ್ಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಡಿತ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮರುಮತದಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿcczzzzz..c.c./
ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, "ಇವಿಎಂ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಟೇಪ್ ಹಚ್ಚಿರುವ ವರದಿಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅಂತಹ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಮತದಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಲ್ಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂದು ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆಯು ಮೇ 4 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.