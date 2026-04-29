ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನವು ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ಟಿಎಂಸಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ, ಸಾವು ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಂತಹ ಹಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಏ.29): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 142 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂದು ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನವು ಭಾರಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶೇ. 89.99 ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು (CRPF) ಟಿಎಂಸಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, "ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಗಾಳದ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿವೆ. ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು (ಬಿಜೆಪಿ) ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹೌರಾದ ಉದಯನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ವೃದ್ಧರು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿಪುರದ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂಧು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ನ ಫಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಗಾಚಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಇವಿಎಂ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಹೌರಾದ ಲಿಲುವಾ ಮತದಾರರ ಮೇಲೂ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿರೂರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಶಂಕಾಸ್ಪದ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಬಾಂಬ್ ವಿಲೇವಾರಿ ದಳ (BDDS) ತಕ್ಷಣ ಧಾವಿಸಿ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇವಿಎಂ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪ
ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ನ ಫಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರದ 'ಬಿಜೆಪಿ ಬಟನ್' ಮೇಲೆ ಟೇಪ್ ಅಂಟಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ದೂರುಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮತದಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಇಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದ 142 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ 123 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಹಂತದ (152 ಸೀಟುಗಳು) ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 93 ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಮೇ 4 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.