ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಮೇ 4): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗದ್ದುಗೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಈಗ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC) ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶದ ಚಿತ್ರಣ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುನ್ನಡೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶತಕದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯು ಟಿಎಂಸಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 116 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಟಿಎಂಸಿ 109 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2 ಹಾಗೂ ಇತರೇ 1 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುಲ ಬಹುಮತದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 148 ಆಗಿದೆ.
ನೋವಾಪಾರಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ!
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ನೋವಾಪಾರಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಿನ್ನೆ 'ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್' (VVPAT) ಚೀಟಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅವು 'ಮಾಕ್ ಪೋಲ್' ಚೀಟಿಗಳೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.
ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಇಂಚಿಂಚು ಹೋರಾಟದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿಎಂಸಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಗ್ನಾನ್, ಅಮ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮುನ್ನಡೆ; ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆ
ಬಗ್ನಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಟಾದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನುಸಾರ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೋಲ್ಪುರ್, ಚಂಚಲ್, ಸುಜಾಪುರ್ ಮತ್ತು ರತುವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಾಲತಿಪುರ ಮತ್ತು ಮೋತಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.