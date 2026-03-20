ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲಕನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಲೇ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಡ್' (Gold) ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಖಚಿತ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳ ತೋಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಗೋಡೆಯೊಂದು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಬೀಳುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಯಂತ್ರದ 'ಬಕೆಟ್' ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಡೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಪುರುಷರ 'ಜೆಸಿಬಿ ಕ್ರೇಜ್' ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತು ನೋಡುವ ಪುರುಷರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. 'ಯಾಕೆ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?' ಎಂದು ಹಲವರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಇಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್' (ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲಿಕೆ). ಇಂತಹ ಕಲಿಕೆಯೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು (Cause and Effect) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ?
ಚಾಲಕನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದಾದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ತೋಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ (Poles or Support) ನೀಡದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖತನ. ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಚಾಲಕನ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅವಘಡವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷತೆ (Safety) ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಎರಡನೆಯದು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು. ಸದ್ಯ ಈ 'ಜೆಸಿಬಿ ಹೀರೋ'ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.