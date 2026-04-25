ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತನ್ನ ಸೈಜ್ನ ಬ್ರಾ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಕೆಯ ಚಿಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು, ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಹಣ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಳ್ಳತನ:
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ - 'ಗೈಸ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ವಾ?'. ಆದರೆ, ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಆಕೆ ವಿವರಿಸುವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಗದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
'ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿವೆ!' ಎಂದು ಆಕೆ ನೇರವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಗೆಳತಿ ಕೂಡ ನಗು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ!
ಈ ಯುವತಿಯ ದೂರು ಇಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. 'ನನ್ನ ಬ್ರಾ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ನಾನು ಧರಿಸುವ 32B ಸೈಜ್ನ ಬ್ರಾ ಆ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ (Fit) ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ' ಎಂದು ಆಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, 'ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಬಹುಶಃ ಈ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಡತನವೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಹಾಸ್ಯದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ:
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸ್ಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇದು ಬಹುತೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಮಾಮೂಲಿ, ಇದನ್ನು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಕೆಗಳು: ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇವಲ ವ್ಯೂವ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವಜನತೆ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು (Privacy) ಬೀದಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರದ ಗೀಳು' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಯುವತಿಯ ದೂರು ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಭರ್ಜರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.