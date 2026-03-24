ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೇಕಂತಲೇ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯುವತಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆತನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಆರೋಪಿ ಆಟೋದಿಂದ ಇಳಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯ (ಕಾಶಿಯ) ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (BHU) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬನ ವಿಕೃತ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಅವನ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?

ವಾರಣಾಸಿಯ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಯಾ (Anaya) ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಅದಿತಿ ಜೊತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅನಯಾ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅವಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಮುಖ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪರಾರಿ!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಯುವಕ, ಆಟೋ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇಳಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನಯಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್:

ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅನಯಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಿವೆ. 'ಇಂದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಆಟೋದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಿಹೋದ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿ(Myth) ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಹಿ ವಾಸ್ತವ' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಇಂತಹ ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.