ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಜನ ಗಣ ಮನ'ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.11): "ವಂದೇ ಮಾತರಂ" ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತು ಜನ ಗಣ ಮನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ "ವಂದೇ ಮಾತರಂ" ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ "ಜನ ಗಣ ಮನ" ವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನುಡಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಕೇಳುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜನವರಿ 28 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಅದರ ಆರು ಚರಣಗಳನ್ನು 3 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಗಮನ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಗಳಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.
"ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನುಡಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ವೇಳೆ ಸಭೆಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನುಡಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ, ನ್ಯೂಸ್ರೀಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನುಡಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ಘನತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬದಲು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ನುಡಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರವು ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150 ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ನುಡಿಸಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಾಗ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಗಮಿಸುವಾಗ, ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಗಳಿಗಿಲ್ಲ ನಿಯಮ
ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ "ವಂದೇ ಮಾತರಂ" ನುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನುಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.