ದೇಶವು ತನ್ನ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' ಥೀಮ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.26): ದೇಶವು ಇಂದು ತನ್ನ 77 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಕೋಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾರಂಭವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಮುಖ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ" ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 30 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಿವೆ.
ಇನ್ನು ಫ್ಲೈಪಾಸ್ಟ್ ವೇಳೆ, 16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 29 ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳು ಎಂಟು ರಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದ ಆವರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಹಳೆಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಲೇಖಕ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಸಮಾರಂಭವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಇಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿರುವ ವಂದನಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
- ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಗಳ ಬೆಂಗಾವಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದರ ನಂತರ 172 ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ 1721 ಸೆರಿಮೋನಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ 105 ಎಂಎಂ ಲೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗನ್ಗಳಿಂದ 21-ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- "ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕಲಾವಿದರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
- ಧ್ವಜ ರಚನೆಯು 129 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಘಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಎಂಐ-17 1ವಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲೋಕ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
- ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಭವನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ನವರಾಜ್ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಎರಡನೇ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಅವರ ನಂತರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಜೇತರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ವಿಜೇತರು - ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ (ಗೌರವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್) ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರ ವಿಜೇತರು ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಸಿಎ ಪಿಥಾವಾಲಿಯಾ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
- ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಜಿಪ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಧ್ವಜಧಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಇಯು) ತುಕಡಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಧ್ವಜ, ಇದು EU ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ; ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಧ್ವಜ; ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೌಕಾ ಪಡೆ ಅಟಲಾಂಟಾದ ಧ್ವಜ; ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೌಕಾ ಪಡೆ ಆಸ್ಪಿಡ್ಸ್ನ ಧ್ವಜ.
- ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವ್ಯೂಹಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಸ್ನೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ವೀರ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ ಒಂಟೆಗಳು, ಝನ್ಸ್ಕಾರ್ ಪೋನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ರಾಪ್ಟರ್ಗಳು - ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ತಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ತಳಿ ನಾಯಿಗಳು (ಮುಧೋಲ್ ಹೌಂಡ್, ರಾಂಪುರ್ ಹೌಂಡ್, ಚಿಪ್ಪಿಪರೈ, ಕೊಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಜಪಾಳಯಂ) ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಜಿಪಿಎಸ್, ರೇಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಎಟಿವಿ ಕೂಡ ಸ್ನೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
- ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ನ ಮಿಶ್ರ ತುಕಡಿ, ರಜಪೂತ ರೆಜಿಮೆಂಟ್; ಅಸ್ಸಾಂ ರೆಜಿಮೆಂಟ್; ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ; ಆರ್ಟಿಲರಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್; 4 ನೇ ಭೈರವ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ - ಸಿಖ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್; ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿವೆ.
- ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ತುಕಡಿಯು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರಣ್ ನಾಗ್ಯಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ 144 ಯುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಲಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾಂಧಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ವರುಣ್ ಡ್ರೇವಾರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ತುಕಡಿಯು ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸೂಪರ್ನ್ಯೂಮರರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಮತ್ತು 144 ಏರ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ನಿಕಿತಾ ಚೌಧರಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಖರ್ ಚಂದ್ರಕರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ದಿನೇಶ್ ಸೂಪರ್ನ್ಯೂಮರರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಮಹಿಳಾ ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ (ಐಸಿಜಿ) ತುಕಡಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ನಿಶಿ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಪೂರ್ವ ಗೌತಮ್ ಹೋರೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಲಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ತುಕಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ತುಕಡಿ; ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಬಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಸುರಭಿ ರವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ತುಕಡಿ ಸೇರಿವೆ.
- ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್-ಎಎಸ್ಐ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ; ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಅನಂತ್ ಧನರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಒಂಟೆ ತುಕಡಿಯು ಉಪ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- ಉತ್ತರಾಖಂಡ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾನ್ಸಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 148 ಬಾಲಕಿಯರ ಕೆಡೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಾಲಕಿಯರ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್ ತೌಹೀದ್ ಅಲ್ತಾಫ್, ಎಸ್ಡಿ (ಬಾಲಕರ) ತುಕಡಿ ಕಮಾಂಡರ್, 148 ಬಾಲಕರ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
- 200 ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಎಂವೈ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ತುಕಡಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಾರು ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
- ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 17 ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳು/ಸೇವೆಗಳಿಂದ 13 ಒಟ್ಟು 30 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳು 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಂತ್ರ: ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಮತ್ತು 'ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರ: ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ' ಎಂಬ ವಿಶಾಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.