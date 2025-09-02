ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಸ್ವಸ್ಥ, ವೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
ಯುಪಿ ಜೈಲು ಬಿಡುಗಡೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಂಭೀರ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರಳ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನೀತಿ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾರಾಗೃಹ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅರ್ಹ ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ
ಎಲ್ಲಾ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ?
ಕೊಲೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ದೇಶದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧದ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಸಮಾಜದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ನೀತಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ, ಮೇ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಕೈದಿಗಳ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೈದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇರಬೇಕು.
ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NALSA) ಸೂಚಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಜೈಲು ಅವಧಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ, ಗೋಸೇವೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
