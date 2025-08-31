ಯುಪಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳ 2025: ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಸಂಗಮವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯುಪಿಐಟಿಎಸ್ 2025 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳ-2025ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆಯೂ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ನೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ: ಭೋಜ್ಪುರಿ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ
ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ದಿನೇಶ್ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ‘ನಿರಹುವಾ’ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಸೋನಿ ಸೇಠ್ ಅವರು ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕ “ರಾಮ್ ರಾಮೇತಿ ರಾಮಾಯ:”ವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಾಥಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೀರಟ್ನ ಪವನ್ ಧಾನಕ್ ಅವರ ಶಹನಾಯಿ ವಾದನವು ಈ ಸಂಜೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ದಿನ: ಸೂಫಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ರಸಿಯಾ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ರೀವಾದ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಿಂಗ್ ಬಘೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೂಫಿ ಗಾಯನದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಥುರಾದ ಮುರಾರಿ ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಚರ್ಕುಲಾ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ರಸಿಯಾ ಗಾಯನವು ಬ್ರಜ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಮೂರನೇ ದಿನ: ಅವಧಿ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಥಾರು ನೃತ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಲಕ್ನೋದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಾಲಿನಿ ಅವಸ್ಥಿ ಅವರು ಅವಧಿ ಜಾನಪದ ಗಾಯನದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂಜೆ ಮಹಾರಾಜ್ಗಂಜ್ನ ಅಮಿತ್ ಅಂಜನ್ ಅವರ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸಂಗಮ ಲತಾ ಅವರ ಬಧಾವಾ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಿಲಿಭಿತ್ನ ರಿಂಕು ದೇವಿ ಅವರ ಥಾರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ: ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡದ ಸೊಬಗು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡದ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಯಲಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಮಾನಸಿ ಸಿಂಗ್ ರಘುವಂಶಿ ಮತ್ತು ಲಲಿತ್ಪುರದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಿನಿ ರೈ-ಸೈರಾ ಅವರ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವು ಈ ಸಂಜೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಐದನೇ ದಿನ: ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಕೊನೆಯ ಸಂಜೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ ಸಚೇತ್-ಪರಂಪರ ಅವರು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಜಲಜ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಕಬೀರ್ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದ ಅನುರಾಧಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಮಾರೋಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ
ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಥಾರು, ಅವಧಿ, ಬುಂದೇಲಿ ಮತ್ತು ಭೋಜ್ಪುರಿಯಂತಹ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿವೆ.