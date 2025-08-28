ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಭಲ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 55% ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು 45% ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.28): ಸಂಭಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 450 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಭಲ್ ಪುರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 45% ರಿಂದ 15% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸಂಭಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು 1947ರಲ್ಲಿ 45%, ಈಗ 15%. ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಣೆಬರಹ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಹಿ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಭಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗಲಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಚಂದೌಸಿಯ ಶಾಹಿ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಪೊಲೀಸರು ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 400 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ANI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಭಲ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 55% ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು 45% ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ, ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 15% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು 85% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಸಂಭಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಗಲಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) 12 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರರಲ್ಲಿ 4,000 ಪುಟಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ, ಸಂಭಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ದೇವೇಂದ್ರ ಅರೋರಾ, ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ಎ.ಕೆ. ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಮಿತ್ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಕೀಲ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ್ ಜೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಂಭಾಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಕಲ್ಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ದೇವಾಲಯವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಾಬರ್ 1529 ರಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿದನು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಸೀದಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ASI) ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.