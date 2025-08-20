2025ರ ಖಾರಿಫ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಎಪಿ, ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಮನವಿ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆ: ಖಾರಿಫ್ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಮನವಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ರೈತರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- ಕಳೆದ ವರ್ಷ (2024) ಖಾರಿಫ್ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 36.76 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.
- ಈ ವರ್ಷ (2025) ಆಗಸ್ಟ್ 18ರವರೆಗೆ 42.64 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ರೈತರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 27.25 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ 31.62 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 4.37 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ.
ಯಾವ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ?
- ಯೂರಿಯಾ - 31.62 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
- ಡಿಎಪಿ - 5.38 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
- ಎನ್ಪಿಕೆ - 2.39 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
- ಎಂಒಪಿ - 0.46 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
- ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ - 2.79 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಟಾಪ್-ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ?
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ:
- ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
- ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.
- ಕಪ್ಪುಬಜಾರಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಂಡಲವಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ - ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು?
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 18 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
- ಸಹಾರನ್ಪುರದಲ್ಲಿ 18,734 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ
- ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ 52,100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ
- ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ 57,212 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ
- ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 41,066 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ
ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾರಿಫ್ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕಪ್ಪುಬಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿ, ಗೊಬ್ಬರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ.