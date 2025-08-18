ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಯುಪಿ: ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಎತ್ತರ
ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
Image Credit : Asianet News
ಮಂಥನದಿಂದ ಅಮೃತ - ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಥನ ನಡೆದಾಗ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಅವರು ವೈದಿಕ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದರು.
Image Credit : Asianet News
ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
2017ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಂಧನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Image Credit : Asianet News
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ೭೫ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1587 ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಅಸ್ತ್ರ
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ೭೫ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.
Image Credit : Asianet News
ಸೈಬರ್ ಮುಖ್ಯಾಲಯದತ್ತ ಯುಪಿ
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್ ಮುಖ್ಯಾಲಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
