ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಮ್ಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ೨೦೦೦ ರೂ. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ೦.೪% ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿರೋಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುಪಿಐ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಡಿಆರ್ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಜಾರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೂತನ ನಿಯಮವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆತುರಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2027ರ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧವೇ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎಮ್ಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದರ!
ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿಯ ಸುದೀರ್ಘ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ರವಾನಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 2,000 ರೂ.,ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಯ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 0.4 ರಷ್ಟು ಎಮ್ಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅನ್ವಯ, 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೃಹತ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 300 ರೂ.,ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಗದಿತ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ವರ್ತಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು!
ಈ ನೂತನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣ ರವಾನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 2,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವರ್ತಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಯುಪಿಐ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಎಮ್ಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ವರ್ತಕರ ಧರಣಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ!
ಎಮ್ಡಿಆರ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೫ ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂದರ್ಭವಾದ್ದರಿಂದ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯು ನೂತನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಂತರ ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಮ್ಡಿಆರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ ರಂದು 'ಯುಪಿಐ ರಹಿತ ದಿನ' ಆಚರಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಆರ್ಬಿಐ ಹಾಗೂ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ನಡುವೆ ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡದಿರುವುದರಿಂದ, ೨೦೨೭ರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ತಂದಿರುವ 'ಯುಪಿಐ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಕ್ಷಮ್' ಯೋಜನೆ!
ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿಯ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ನವೆಂಬರ್ ೧೧ ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲು 'ಯುಪಿಐ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಕ್ಷಮ್' ಎಂಬ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಎಮ್ಡಿಆರ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ 'ಸೌಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್' ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯು ಎಮ್ಡಿಆರ್ ಜಾರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ನಿಲುವು!
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ರವಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ 2,000 ರೂ.,ವರೆಗಿನ ಪಾವತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಮ್ಡಿಆರ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಡಿಆರ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ನಿಯಮದ ಅಂತಿಮ ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.