ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಂಡಿಆರ್ (MDR) ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿಯನ್ನು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮದ (NPCI) UPI ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ (MDR) ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಡೂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಹೇಳುವುದೇನು?
NPCI ಪ್ರಕಾರ, MDR ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. MDR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವಿನ UPI ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
UPI ಮೇಲಿನ MDR ಶುಲ್ಕ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ?
ಈ ನಿಯಮವು ಮೂಲತಃ ಅ.15 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳಿಗೆ (MDR) ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ 0.02% MDR ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹1 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ₹200 ಮತ್ತು ₹10 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ₹200 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹15 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹300 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಶುಲ್ಕವು ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೊಸ MDR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಡೀಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಆಯ್ದ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು UPI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಷೇರು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಅವರು MDRಗೆ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕಥೆ ಏನು?
₹2,000 ವರೆಗಿನ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ MDR ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಡೆವ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ UPI ಪಾವತಿಗಳು ಸಹ ಈ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ-ಮುಕ್ತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಹೊಸ NPCI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ದ UPI ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ 0.4% MDR ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ (P2M) ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ರೈಲ್ವೆ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಇಂಧನ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ!
ರೈಲ್ವೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನದಂತಹ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಂಕ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎದು ಎನ್ಸಿಪಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ₹5ರ ಸ್ಥಿರ MDR ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್, ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪಾವತಿಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.