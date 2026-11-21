ಸಹಾರನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಸಹಾರನ್ಪುರ (ನ.21): ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಜ್ಲಿಸ್-ಎ-ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ (ಎಐಎಂಐಎಂ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಹಾರನ್ಪುರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬರುವ ಮುನ್ನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಓವೈಸಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಆಜಾದ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ (ಕಾನ್ಶಿರಾಮ್) ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಗೀನಾ ಸಂಸದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಓವೈಸಿ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸದ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಓವೈಸಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಎಡವಟ್ಟಿನ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಎಐಎಂಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ರಚಿಸಿರುವ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನ ಮೋರ್ಚಾ' ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಹಾರನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ (ಕಾನ್ಶಿರಾಮ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಗೀನಾ ಸಂಸದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಓವೈಸಿ, 2014, 2017, 2019, 2022 ಮತ್ತು 2024 ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ ನೂರಾರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಎಸ್ಪಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ವಾಸ್ತವ ಹೀಗಿದೆ
ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ - ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 2014, 2017, 2019, 2022 ಮತ್ತು 2024 ನ್ನು ನೋಡಿ - ಆಮೇಲೆ 'ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸಿ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 640 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದೆ! ನೀವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೀರಿ.
ನೀವು 114 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 111 ಯುಪಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ... ಎಂದು ಓವೈಸಿ ಹೇಳಿದರು. 2027 ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಓವೈಸಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನ ಮೋರ್ಚಾ' ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಆಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.