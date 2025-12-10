ಯುಐಡಿಎಐ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಗದರಹಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.11) ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ (OYO ಸೇರಿದಂತೆ) ಚೆಕ್-ಇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಭೌತಿಕ (ಜೆರಾಕ್ಸ್) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು UIDAI (ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಯುಐಡಿಎಐ ಕಾಗದರಹಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೇಳುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ:
ಯುಐಡಿಎಐ ಸಿಇಒ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾಗರಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ: ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಹಾಗಾದರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐ ನೊಂದಾಯಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ:
ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್: ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ (QR Code) ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಆಪ್-ಟು-ಆಪ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಯುಐಡಿಎಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು 'ಬೀಟಾ-ಪರೀಕ್ಷೆ' ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 'ಆಪ್-ಟು-ಆಪ್' ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ
ಈ ಹೊಸ ಕಾಗದರಹಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು (OFA) ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಯುಐಡಿಎಐ ಅಗತ್ಯ API (ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್) ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಧಾರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾಗದರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ' (DPDP ಕಾಯ್ದೆ) ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ನಾಗರಿಕರ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.